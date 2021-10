Putin Qarabağdan DANIŞDI: Sülhməramlılar sabitliyin qarantıdır

"Rusiya sülhməramlı kontingenti Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejiminin qarantıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin MDB Dövlət Başçıları Şurasının onlayn iclası zamanı deyib. Rusiya lideri qeyd edib ki, məhz onların köməyi ilə, humanitar yüklərin çatdırılması həyata keçirilir, hər iki tərəfdən ərazilər minalardan təmizlənir. "Qarabağda sistem bərpa olunur, əhaliyə tibbi yardım göstərilir, on minlərlə insan evlərinə qayıdır. Hazırda 52 min qaçqın var. Belə bir rus atalar sözü var. Hər halda pis bir sülh yaxşı bir müharibədən daha yaxşıdır" deyə Putin fikrini tamamlayıb.

