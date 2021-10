Antalyada maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərəkətdə olan avtomobildən küçəyə çox sayda pul səpilib. Sürcülər və piyadalar yoldakı təhlükəsizlik qaydalarına məhəl qoymayaraq, pulları yığmaq üçün dayanıb.

Pulların saxta olub-olmadığını təsdiq edilməsə də, şahidlər pulların saxta olmadığını irəli sürür.

