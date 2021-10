Türkiyədə Məhmət adlı şəxs ustadan çıxandan sonra cibində 15 min türk lirəsini yerə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan xəbərsiz olan türkiyəli yoluna davam edib. Bir neçə saniyə sonra ərazidən keçən qadın isə pulu taparaq cibinə qoyub. O əvvəlcə özünü elə aparıb ki, guya pulu qaytarmaq niyyətindədir. Qadın əvvəlcə qarşısında pul tapdığı dükana daxil olmaq istəyib.

Lakin sonra ərazidən uzaqlaşıb. Görüntülərdə hadisənin üstü açılsa da, qadın hələki üzə çıxmayıb.

Məhmət polisə şikayət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.