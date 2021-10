Koronavirusa yoluxan körpələrdə bu simptomlar olur - HƏKİM AÇIQLADI

Koronavirusa yoluxan 1 yaşdan aşağı uşaqlar böyük risk qurupuna daxildir.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı Erkin Rəhimov "Yenidoğulmuşlarda görülən xəstəliklər" mövzusunda çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, həmin dövrdə koronavirusa yoluxanlar xəstəliyi ağır keçirir: "Əsas simptom tənəffüs çatışmazlığıdır. Bəzən o qədər ağır olur ki, süni tənəffüs aparatına qoşmaq belə fayda vermir. Nadir hallarda isə bəzi uşaqlar koronavirusu simptomsuz keçirsə belə, 2-6 həftə ərzində bir çox sistemi tutan iltihabi proses başlayır. Bu, ürəyi, böyrəyi, ağciyərləri və s. tuta bilir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.