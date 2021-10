ABŞ, noyabrın 8-də tam vaksin olunmuş turistlər üçün sərhəd keçidində olan məhdudiyyətlərini qaldıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Reuters Ağ Evə istinadən verib.

Nəşrin yazdığına görə, ABŞ 30-dan çox ölkədən peyvənd edilmiş səyahətçilərə hava və quru sərhədləri açacaq.Hələlik bu ölkələrin hansılar olduğu məlum deyil.

