Gəlinindən Mətanətə AĞIR İTTİHAM: Pulun var deyə...

Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin gəlini Canana sənətçinin onun haqda səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə paylaşım edən Canana M.İskəndərlinin yalan danışdığı bildirib:

"Bu gün o qədər məyus oldum ki... İnsan necə yalanlar danışar? Utanmadan mənə şər, böhtanlar atar. Balalarımı götümüsən, uşaqlarıma psixoloji travma yaşatdırırsan. Evdə köməkçinin ümidinə qoyub gedirsən. Pulun var deyə, mənə zərbələr vurursan. Nə istəyirsən et! İndiyə kimi elədiklərini etmisən. Bil ki, Allah böyükdür.

"Allahdan qorx. Orada məni təhqir edirsən, yalanlar danışırısan. On il mən sizdə qalmışam deyirsən. Bunların arxasında dura biləcəksən? Qorxmursan Allahdan? Mən İnstaqramda səhifəm böyükdür deyə, nə olurdusa paylaşırdım. Dedim ki, bələ kimsə kömək olar".

Qeyd edək ki, Əməkdar artist "Günün sədası" proqramında gəlini ilə oğlunun ayrılması haqda bunları demişdi:

"Bu qız barışmağa yer qoymadı. Onu kim yoldan çıxardısa, Allah onun evini yıxsın. Oğlumdan 5 yaş böyükdür, 42 yaşı var, 15-20 yaşı yoxdur ki, qabağıma qoyum danışım. 23 ildir mənim evimdə yaşayır. 10 il nişanlı qalıb, valideynləri Rusiyada qalırdı, onu 10 il evimdə saxladım. Sonra toyları oldu, 23 ildir evimdə yaşayıb, həmin adamlarıq, indi pis olduq? Kərimi özü istəyib. Kərimin ilk sevgisi olub. Mənim oğlum ondan başqa qadın görməyib. Kərim elə uşaqdır ki, ona başqasın almaq istəsəm, edərdi. Etmədim... Onun işləməyini istəmirdik, deyirdim, sənin nəyin çatmır? Yoldaşın işləyir, altında maşın, köməkçisi, salon açdım. Lazer aparatı almaq istədi, qızıllarını satdı, gəldi üstünü düzəltdim, aldı. Boynunu bükürdü, deyirdim get et. Mən sənə nə pislik etdim? İndi son sözü o oldu ki, mən azad olmaq, özüm üçün yaşamaq istəyirəm. 42 yaşın var, üç uşaq dünyaya gətirmisən. Nə azad? Kərimə uşaq ana deyir, ürəyimin başı ağrıyır. Türmədə idin? Altında maşın, bütün günü gəzirdin, cibinə pul qoyurdum. Deyirdim, uşaqları apar parka, qayıdırdı ki, ürəyim sıxılır. Deyirəm, ağlayırsan, gəl uşaqlarını götür. Ona dedim ki, ailəni dağıtma, ev, maşın verirəm. Hər şeyini verirəm. Otur evdə namusunla, uşaqlara bax, istəmədi. İndi niyə ağlayırsan? Onu hər yay Türkiyəyə bahalı otellərə istirahətə göndərirdim, ordan gəlirdi Nabrana gedirdi. Nəyin əskik idi?".

Xatırladaq ki, Canana və Kərimin 3 övladı var. Canana həyat yoldaşı və qayınanasını onun ailəsini dağıtmaqda ittiham edirdi./axşam.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.