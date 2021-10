18 oktyabr iş günüdür - Rəsmi

Müstəqillik Günü (28 may) qeyri-iş günü, Müstəqilliyin Bərpası Günü (18 oktyabr) isə iş günü olan bayram sayılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətindən bildirilib.

Həmin günlər hər il bayram kimi qeyd olunacaq.

Qeyd edək ki, oktyabrın 15-də Milli Məclisdə “Müstəqillik Günü haqqında” qanun layihəsi qəbul olunub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Müstəqillik Günü haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib. Qanuna əsasən 28 May - Respublika Gününün adı dəyişdirilərək Müstəqillik Günü, 18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Gününün adı isə dəyişdirilərək Müstəqilliyin Bərpası Günü elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.