Premyer Liqada turun ilk gününün hakimləri məlum olub

Azərbaycan Premyer Liqasının VII turunun ilk oyun günündə keçiriləcək qarşılaşmalara təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Səbail” – “Keşlə” matçında əsas referi Rauf Cabbarov olacaq.



Günün digər - “Qəbələ” – “Zirə” qarşılaşmasını isə Əliyar Ağayev idarə edəcək.



16 oktyabr (şənbə)



“Səbail” – “Keşlə”

ASCO Arena. Saat 15:00

Hakimlər: Rauf Cabbarov, Namiq Hüseynov, Nahid Əliyev, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli



“Qəbələ” – “Zirə”

Qəbələ şəhər stadionu. Saat 17:00

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmrəli, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

