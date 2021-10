Yanğın səbəbilə bu marşrut xətlərinin hərəkət istiqaməti dəyişdirildi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsində ticarət mərkəzində baş verən yanğınla əlaqədar 5, 24, M8 və 202 nömrəli müntəzəm marşrut xətlərin hərəkət istiqamətində bəzi dəyişiklər olub.

Metbuat.a-ın məlumatına görə, Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, qeyd edilən marşrut xətləri üzrə gecikmələr müşahidə olunur.

Bundan başqa, ticarət mərkəzində baş verən yanğınla əlaqədar Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, F.Xoyski küçəsi ilə A.Nemətulla küçəsinin kəsişməsindən Ağa Nemətulla küçəsinə nəqliyyat vasitələrinin girişinə məhdudiyyət tətbiq olunub.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarından Nərimanov rayonunda yerləşən “Metro-City” ticarət mərkəzinin ətrafında yerləşən ticarət obyektlərində yanğın başlayıb.

