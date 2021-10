Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, sərnişin avtobusu Boğaziçi istiqamətində 150 metr uçuruma yuvarlanıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb.

İlkin məlumatlara görə, qəzaya səbəb sürücünün idarəetməni itirməsi olub.

