Azərbaycan millisinin və "Legiya"nın hücumçusu Mahir Emrelinin transfer qiyməti artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçusunun transfer dəyəri 2 milyon avroya qalxıb. Mövsümün əvvəlində isə bu rəqəm 1 milyon avro idi.

Qeyd edək ki, cari mövsümdə 19 rəsmi oyuna çıxan Mahir Emreli 10 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

