Mətanət İsgəndərlinin gəlini ÜSYAN ETDİ: "Mətanət, sən bunu görməyəcəksən" - VİDEO

Mətanət İsgəndərlinin gəlini Canana qayınanasının “Günün sədası” proqramında onun haqqında dediklərinə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, anasının qəbrini ziyarət edən Canana oradan video yayımlayaraq müğəninin onun ünvanına səsləndirdiyi ittihamlar əsassız adlandırıb.

"Haqsızlıqdır, kim mənim 3 uşağımı əlimdən ala biləcək? Bəs siz deyirdiniz qanun var, uşaq anadan başqa heç kəsdə ola bilməz! 12 yaşındakı uşağı almaq olar, amma 5, 8 yaşındakı uşağı necə ala bilərsiniz anasından? Mənim evim yoxdur deyə uşaqlarımı məndən alacaqsan, Mətanət İsgəndərli? Sən bunu görməyəcəksən!".

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.