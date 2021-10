“Azərbaycandakı diplomatik korpusun təmsilçiləri ilə birlikdə azad Qarabağdayıq”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağçı tviterdə yazıb.

O, Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Talış kəndindən fotolar paylaşaraq Hikmət Hacıyevlə nar topladıqlarını qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.