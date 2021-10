Tarif (Qiymət) Şurasının bu gün keçirilmiş növbəti iclasında qurumun "Elektrik enerjisinin ölkədaxili tariflərinin tənzimlənməsi barədə” qərarına dəyişiklik olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə, bundan sonra elektrik enerjisinin 1 kVt/saat-nın aşağı qiyməti 1 qəpik, yuxarı isə 2 qəpik bahalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.