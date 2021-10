Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində 16 nəfər metanol spirtindən zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TASS-a “Vahid Rusiya” Partiyasının Sverdlovsk üzrə layihə koordinatoru Dmitri Çukreyev deyib.

O bildirib ki, hadisə şəhər bazarlarından birində baş verib.

