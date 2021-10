Şəmkirdə piyadanı qatar vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Zəyəm qəsəbəsi ərazisində baş verib.

1999-cu il təvəllüdlü İsmayılov Taleh Nürəddin oğlu hadisə yerində ölüb.

Hazırda onun kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.