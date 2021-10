“Bu yaxınlarda yeni inşa edilmiş 29 km-lik asfalt yolla azad Talış kəndinə çatdıq. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın öz maliyyə, inzibati və idarəetmə mənbələri sayəsində başladığı mina təmizləmə işlərinə paralel olaraq münaqişədən sonrakı yenidənqurma-bərpa layihələri misilsizdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyası (PA) xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün tviterdəki səhifəsində yazıb.

