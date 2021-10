Bu gün axşam saat 21:44-də Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, zəlzələ 3.1 bal gücündə qeydə alınıb.

Yeraltı təkanın ocağı 62 km dərinlikdə olub.

