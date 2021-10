Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində guya atəş açması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir və qarşı tərəfin növbəti yalanıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir.

