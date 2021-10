Vətən müharibəsinin gedişində Gəncə şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından bir il ötür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ötən il oktyabrın 17-si gecə saatlarında düşmən növbəti hərbi cinayətə əl ataraq, Gəncəni ballistik raketlərlə atəşə tutub.

Bu terror aktı nəticəsində 16 nəfər şəhid olub, 55 vətəndaşımız isə yaralanıb. Bundan başqa, bir sıra yaşayış evləri tamamilə dağılıb.

