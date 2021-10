Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi özünün "Twitter" səhifəsində Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrorun ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:



“Bu gün Ermənistann Azərbaycann Gəncə şəhərini ballistik raket atəşinə tutaraq, azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı törətdiyi növbəti insanlıq əleyhinə cinayətdən 1 il ötür”.

