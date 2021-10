Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası yerli seçkilərin ikinci turunun tarixini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərin ikinci turu oktyabrın 30-a təyin edilib.

Məlumata əsasən, ikinci tur Tbilisi, Batumi, Rustavi, Kutaisi, Qori kimi 20 böyük şəhərdə keçiriləcək.



