Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün səhər saatlarında “Metro City” ticarət mərkəzində yanğın olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın zamanı obyekt sahiblərindən biri dükanının ön hissəsində yerləşən Milli Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad Həşimovun şəkli olan plakatın yanmasının qarşısını alıb.

Həmin anın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb.

