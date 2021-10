Bir ildən çox müddət sonra Məcsidi-Haramda ilk dəfə sosial məsafə olmadan sübh namazı qılınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kəbənin içindəki məsciddə qılınan namazda minlərlə insan iştirak edib.

Bununla bağlı görüntülər isə sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.