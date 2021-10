“Türkiyə F-35 almaq üçün ABŞ-a 1 milyard 400 milyon dollar vəsait ödəyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata açıqlamasında deyib.

“Yeni F-16-lar almaqla təyyarələrimizin sayını artırmaq istəyirik. ABŞ F-35 üçün ödədiyimiz vəsaitin əvəzinə belə bir təklif irəli sürüb”, - Ərdoğan bildirib.

