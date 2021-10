Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Təşkilat şöbəsinin müdiri Hacı Əlirza Qafarov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə məlumat verib.

Mərhumun oğlu "Report"a açıqlamasında atasının koronavirusdan dünyasını dəyişdiyini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.