Daha bir avtobusda gediş haqqı kartla ödəniləcək

Sabahdan 40 nömrəli marşrut xətti (Günəşli qəsəbəsi - Sabunçu qəsəbəsi) üzrə hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqı “BakıKart” vasitəsilə ödəniləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə aşağıda qeyd olunan ünvanlardakı "OBA” marketlərdə “BakıKart” balansının artırılması üçün POS terminallar quraşdırılıb. Bununla yanaşı, sərnişinlər istifadə etdikləri "BakıKart"ın balansını https://online.bakikart.az portalından onlayn qaydada artıra bilərlər.

K.Dilməqani küç. (Sabunçu qəs.)

Sabunçu d/st (K.Dilməqani küç.)

Ə.Məmmədəliyev küç. (Sabunçu qəs.)

Şəhər şos. (Sabunçu qəs. Piyada keçidi)

Y.Əliyev küç. (Bakıxanov qəs. Akkord binaları)

N.İsmayılov küç. (Bakıxanov qəs. park)

X.Xasməmmədov küç. (Bakıxanov qəs.)

M.Gəncəvi küç. (Bakıxanov qəs.,169 nömrəli məktəb)

Bakıxanov qəs. 11 №-li Şəhər Poliklinikası

Sülh küç. (Bakıxanov qəs. Məscid)

M.Əmirov küç. (Bakıxanov qəs.)

Q.Qarayev prospekti (kənar hərəkət hissəsi, bazar)

Q.Qarayev prospekti (kənar hərəkət hissəsi, avto dayanacaq)

Q.Qarayev 115 (52 nömrəli notarius)

İ.Məmmədov küç. (poçt)

A.Rəhimov küç.

S.Ə.Şirvani küç. (Sərhədçi İdman Kompleksi)

Q.Nəbi küç. (95 saylı məktəb)

Lütfi Zadə küçəsi

Səməd bəy Mehmandarov küçəsi (Günəşli qəs., 264 saylı orta məktəb)

Səməd bəy Mehmandarov 446A

İnqlab İsmayılov küçəsi 6 (Günəşli qəs. Şahoil YDM)

