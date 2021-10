Uzun müddət ekranlarda görünməyən türkiyəli aktrisa Selen Soyder evləndikdən sonrakı dəyişimi ilə gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 34 yaşlı aktrisanın üzündəki dəyişikliklər izləyicilərinin marağına səbəb olub.



Pərəstişkarları aktrisanın üzündə estetik əməliyyat etdirdiyini iddia ediblər.

Qeyd edək ki, 2015-ci ildə biznesmen Oren Fransez ilə evlənən Soyderin yaxın zamanlarda iddialı layihələrlə ekranlarda görünəcəyi bildirilir.

