"Qafan ilə Azərbaycan sərhəddində yerləşən Ağdağ yüksəkliyi (ermənilər Pela dağı deyir) ordumuzun nəzarətinə keçib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev məlumat verib.



Bildirək ki, bu, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası sayəsində mümkün olub.

Qeyd edək ki, Ermənistan mətbuatında da bu yüksəkliyin Azərbaycana təhvil veriləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayımlanırdı.

