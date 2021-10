Məmurdan gözlənilməz əməl: İnternetdə tanış olub fotolarını istədi - Mesaj qutusuna baxanda…

Rusiyanın Tomsk vilayətində polis məmurunun əməli hamını təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı polis, cinsi azlıqların istifadə etdiyi tanışlıq saytına daxil olaraq, 20 yaşlı istifadəçi ilə təmas qurub. Tərəflər arasında bir müddət səmimi ünsiyyət davam edib. Ardınca, polis məmuru yazışdığı şəxsin açıq fotolarını istəyib. Bir müddətdən sonra 20 yaşlı şəxs razılıq verib və fotolarını göndərib. Bundan sonra isə polis həmin fotolarla rusiyalını şantaj edərək, pul istəyib.

Lakin, 20 yaşlı şəxsin şikayətindən sonra polis məmurunun özünə plan qurulub. Pulun verilməsi zamanı asayiş keşikçiləri polisi saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.