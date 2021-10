Hyustonda yaşayan azərbaycanlılar Müstəqilliyin Bərpası Gününü qeyd etdi - FOTO

Bu gün ən-ənəvi olaraq Hyuston Azərbaycan icması Azərbaycan Amerika Mədəniyyət Alyansının təşkilatçılığı 18 Oktyabr Müstəqilliyin Bərpası Gününü qeyd edib.

Mədəniyyət Alyansının prezidenti İslam Rizvanoğlu Metbuat.az-a bildirib ki, piknikdə 100-dən çox Hyuston azərbaycanlıları iştirak edib.

Bu cür tədbirlərin Hyustonda yaşayan həmvətənlilərimizin bir araya gələrək milli dəyərlərimizi və tariximizi yad etməklə yanaşı, bu tarixi gələcək nəsillərə də aşılamaq üçün əvəzolunmaz fürsət olduğu vurğulanıb.

