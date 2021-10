İngiltərənin Brighton şəhərində küçələr zibillə dolub.

Metbuat.az xarici kiv- nə istinadən xəbər verir ki, maaşlarından narazı olan təmizlik işçiləri aksiya keçirib. Belə ki, onlar 1 həftədir ki, küçələri təmizləmirlər. Nəticədə ətraf kirlənib, küçələri ifunət iyi basıb.

