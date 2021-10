Böyük Britaniya səfiri Ceyms Şarp 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir təbrikini Azərbaycan dilində səsləndirib.

