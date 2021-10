Çinin atdığı raket ABŞ-ı təəccübləndirdi - Pekinin hərbi qüdrəti artıb

Çinin bir müddət əvvəl sınaqdan keçirdiyi səsdən sürətli raketi ABŞ-ı təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Financial Times” məlumat yayıb. Bildirilir ki, ABŞ kəşfiyyatı raket barədə bəzi məlumatları əldə edə bilib. Məlumata görə, bu raket ABŞ-ın oxşar silahlarından dəfələrlə güclüdür. Test zamanı Çinin atdığı raket hədəfi dəqiqliklə vurmasa da, mərmi çox uzağa düşməyib.

Xəbərdə bildirilir ki, Çinin hərbi sahədə sürətlə inkişaf etməsinə baxmayaraq, ABŞ hələ də buna ciddi yanaşmır.

