Hindistanda yaşayan Maldhari adlı qadın, 70 yaşında ilk dəfə ana olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, həkimlər ona bu yaşda ana olmağı tövsiyyə etməsə də, qadın xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq, uşaq sahibi olmaq arzusuna çatıb. Bildirilir ki, uşağın atasının 75 yaşı var. 45 il əvvəl ailə quran ailə, uşaq sahibi olmağı arzulasa da, müxtəlif səbəblərdən onlar buna nail ola bilməyiblər.

Lakin suni mayalanma yolu ilə qadın 70 yaşında qucağına uşağını alıb.

