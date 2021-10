İran prezidenti İbrahim Rəisi sünni-kürd Abdusselam Kərimini özünə məsləhətçi təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Dini, məzhəb və etnik qruplar üzrə məsələlərdən məsul şəxs olacaq. Məlumata görə, Kərimi bu günə qədər İran dövlətində müxtəlif postları icra edib. O, dini komitələrdə fəaliyyət göstərib.

Qeyd edək ki, prezident seçkiləri ərəfəsində İranın tanınmış sünni alim Məvləvi Abulhəmid İsmailzehi Rəsini dəstəklədiyini açıqlamışdı.

