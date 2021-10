Qazaxıstan səfirliyi Azərbaycanı dövlət müstəqilliyinin bərpasının münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan diplomatik nümayəndəliyinin feysbukdakı paylaşımında deyilir.

“Qazaxıstan səfirliyi qardaş Azərbaycan xalqını dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir. Azərbaycan xalqına və dövlətinə bundan sonra da dinamik inkişaf, sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi arzu edirik!”, - paylaşımda qeyd edilib.

