“Rusiya Ukraynanın NATO-ya üzv olmasını qəbul etməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, Kiyevin NATO-ya üzv olması Rusiyanın milli maraqlarına ziddir və bu Moskva üçün qırmızı xətdir.

Peskov bəyan edib ki, Ukrayna belə addım atarsa, Rusiya təhlükəsizliyini təmin etmək üçün addımlar atacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.