"Dost və qardaş ölkə olan Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümü münasibətilə təbrik edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin tvitter hesabında edilən paylaşımda bildirilib.

"Azərbaycanlı türk qardaşlarımıza bir və bərabər olduğumuz neçə gözəl sabahlar arzulayırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

