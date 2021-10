Bakıda müxtəlif illərdə 700 bal toplamış 2 məzunun toy mərasimi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsi məlumat paylaşıb. Məlumata görə, hər iki gənc bakalavr təhsilindən sonra xaricdə təhsil alıb. Ucal İspaniyada, Nərmin isə İsveçdə təhsillərini davam etdiriblər.

Ucal Ağammədov 2009-cu ildə qəbul imtahanından 700 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakuktəsinə qəbul olub.

