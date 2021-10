İsrail dövləti Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təbrik İsrail dövlətinin rəsmi “Twitter” səhifəsində paylaşılıb.

“Əziz Azərbaycan. Mütəqillik günün mübarək olsun! Hörmətlə, İsrail”, - paylaşımda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.