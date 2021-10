"Ankara Məktəbi" məktəb-liseyi distant təhsil sisteminə keçib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə məktəbin direktoru Səmayə Eynullayeva məktəb heyətini məlumatlandırıb.

Şagird və müəllimlər arasında yoluxma hallarının sayının artması məktəb-liseyin 14 günlük distant təhsilə keçməsini zəruri edib. Məlumata görə, Təhsil naziri Emin Əmrullayev bununla bağlı müvafiq əmr verib.

