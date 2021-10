Azərbaycanda məhkəmə sədrinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az “ölkə.az”a istinadən xəbər verir ki, Bakı Şəhər Xətai Rayon Məhkəməsinin sədri Rəşid Rzayevin ailə üzvü vəfat edib.

Belə ki, onun həyat yoldaşı Gülnarə Rzayeva dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.