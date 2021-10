Türkiyə və Rusiyadan KRİTİK HƏMLƏ: “Danışıqlara hazırıq”

Türkiyə Rusiyadan “Su-35” və “Su-57” qırıcıları ala bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə müdafiə sənayesi naziri İsmayıl Dəmir açıqlama verərək deyib ki, ABŞ-dan tələb olunan qırıcıların satın alınmasının mümkün olmayacağı təqdirdə alternativlərin nəzərdən keçiriləcək:

“Lazım olsa, “Su-35” və “Su-57” dosyesi hər zaman açıla bilər. Bu mövzuda Rusiya Federal Hərbi-Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının direktoru Dmitri Şuqayev ilə də danışıqlara başlaya bilərik.Əgər biz istəsək, Moskva “Su-35” və “Su-57” qırıcıları ilə bağlı Türkiyə tərəfi ilə danışıqlara hazırdır”.

