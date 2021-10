Çılpaq görüntüsünü paylaşan 56 yaşlı model: "Özümü quş kimi azad hiss edirəm" - FOTO

ABŞ-ın tanınmış modeli Polina Porizkova paylaşımı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 56 yaşlı model yataqda çəkdirdiyi çılpaq fotosunu izləyiciləri ilə paylaşıb.

1980-1990-cu illərdə məşhur olan modelin hələ də bədən quruluşunu formada saxlaması böyük maraq yaradıb. Çexiya əsilli model paylaşımının altında belə yazıb: İnsanların ən böyük kəşfi od deyil, təkərlər deyil, dilimlənməmiş çörək deyil…O, müzakirə edilməz, edilməz, inkar edilməz - BİR YATAQ. Çılpaq pozalar verəndə özümü quş kimi azad hiss edirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.