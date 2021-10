Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov yenə açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadla xəbər verir ki, müğənni ATV-də qonaq olarkən xanımı ilə bağlı açıqlama verib.

"Kostyum, aksesuar, maşından tutmuş hər şeyi dəyişmək olar. Bircə arvadı dəyişməmişəm. 40 ildir qapını mənə Xalidə xanım açır. Salam, dua, xeyir-bərəkət diləyir, evdən yola salır" deyə, C.Məmmədov deyib.

