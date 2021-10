Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova sabah - oktyabrın 20-də Yunanıstana səfərə gedəcək.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Azərbaycan qanunverici orqanının rəhbəri səfər çərçivəsində Yunanıstan parlamentinin sədri və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək.

