Ötən gün aktrisa Pərvin Abıyeva doğum gününü qeyd edib. Amma doğum günü məclisindən sonra Pərvinin başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın ürəyində yaranan narahatlıq səbəbindən təcili yardım çağrılıb. Qeyd edək ki, ilkin tibbi yardımdan sonra müğənni özünü yaxşı hiss edib. O bu barədə İnstaqram hesabında məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.