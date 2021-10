Bu da Ruhi Əliyevanın ÖZÜNƏBƏNZƏR ANASI - FOTO

Tanınmış biznes-ledi Ruhi Əliyevadan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadla xəbər verir ki, Ruhi sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Ruhinin anası da yer alıb. O, paylaşımına: "Eşit istəyimi,ey Allah-təala!

Nə olar,analar çox gec qocala. Sevgi dolu gözlərinə, şəfqətli, mərhəmət dolu ürəyinə nə desəm də azdır, anam... İdraka sığmayan sevgisi, səbri, dözümləri vardır anaların. İnsanın yaşı neçə olursa olsun, hər zaman ana nəfəsinə, ana nəvazişinə möhtacdır. Varlıqları bizə ən böyük hədiyyə olan analarımızı Allah başımızdan əksik etməsin" sözlərini yazıb.

İzləyicilərin əksəriyyəti Ruhinin anasını onun özünə bənzədiblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:



