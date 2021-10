Azərbaycanda ŞOK hadisə: 11 il müəllim işləyən qadın "patı" çəkirmiş - VİDEO

Azərbaycanda 11 il orta məktəbdə müəllim işləyən qadının narkotik aludəçisi olması üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda narkomaniyadan müalicə alan qadın "Xəzər TV"yə açıqlamasında rəfiqələrinin təkidi ilə narkotikə qovşandığını bildirib:

"Uşaqlara dərs deyə bilmirdim. Əllərim əsirdi. 11 il işləmişəm, artıq 6 ildir işləmirəm. Ailənizin qədrini bilin, narkotik maddələrdən uzaq durun.

Rəfiqələrim gətirirdi və görürdüm ki, istifadə edirlər. Hamısı istifadə edirdi, mənə də çox maraqlı gəldi. Əvvəl onlara ağıl verirdim, sonra özüm də istifadə etməyə başladım.

Axır günlər görürdüm ki, canım gedir. 41 yaşım var və çox dəyişilmişəm. İndi görürəm ki, özümə gəlmişəm".(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.